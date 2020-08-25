Умер солист Большого театра России Владимир Никонов

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25.08.2020, 16:23, Разное

В Большом театре России сообщили о смерти своего солиста балета Владимира Никонова. Народный артист России скончался в возрасте 82 лет.

Причина смерти Никонова не уточняется, однако известно, что он умер в больнице. Артист исполнил главные партии в таких постановках, как “Дон Кихот”, “Золушка”, “Лебединое озеро”, “Каменный цветок” и “Спящая красавица”. Он перестал танцевать в 1987 году, после чего начал карьеру репетитора, сообщает RT.



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