 

Украина посоветовала Белоруссии отказаться от насилия и напомнила про евромайдан

25.08.2020, 16:10, Новости дня

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко рассказала об официальной позиции украинского внешнеполитического ведомства относительно ситуации в Белоруссии. Как пишет «112 Украина», украинские дипломаты посоветовали белорусским властям отказаться от насилия и напомнили про евромайдан, который показал, что не прислушиваться к мнению общества и «прокладывать себе путь вперёд дубинками — это путь в никуда».


Reuters

В МИД Украины посоветовали руководству Белоруссии отказаться от насилия, потому что это путь в никуда. Как передаёт «112 Украина», позицию МИД в связи с ситуацией в соседней стране обнародовала пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко.

«Для нас Белоруссия — соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся добиться дружеских отношений. Опыт украинской революции достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперёд дубинками — это путь в никуда», — отметила Зеленко.

От имени украинского внешнеполитического ведомства она пожелала Белоруссии достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию.

Зеленко также подчеркнула, что украинская дипломатия понимает эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советует не отвергать ценных дружеских советов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Актер сериала “Папины дочки” сломал ноги в Твери

24.06 / В Элисте прошел парад Победы

16.07 / Мэрия Бристоля не оставит статую антирасистской активистки на месте скульптуры работорговца

05.08 / Патрушев объяснил цель американской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

10.07 / Депутата в Ингушетии задержали по подозрению в хищении 17 млн рублей

28.07 / Продажи оружия в США почти удвоились

06.07 / Бацман: Путин закрепляет в конституции статус Крыма таким образом, чтобы следующему президенту России было еще сложнее вернуть его Украине

31.07 / Чтобы всем стыдно стало — WPost о работниках домов престарелых, профессия которых на фоне пандемии стала самой опасной в Америке

23.08 / В Тернопольской области роженица выбросила ребенка в туалет и ушла спать – полиция

06.07 / Стало известно о нападении Израиля на ядерный объект в Иране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска