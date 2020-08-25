 

Власти Франции пытаются найти вандалов, осквернивших памятник жертвам нацистов

25.08.2020, 16:10, Новости дня

Французские власти пообещали сделать всё возможное, чтобы найти и наказать вандалов, которые осквернили памятник жертвам массового убийства, совершённого нацистами в 1944 году. Акт вандализма также осудили французские общественные организации и политики, включая лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен, передаёт Euronews.

Власти Франции обещают привлечь к ответственности вандалов, осквернивших памятник жертвам нацистов в Орадур-сюр-Глан. Сотрудники мемориального комплекса обнаружили в пятницу, что кто-то зачеркнул на постаменте слово «мученик» и написал рядом «лжец». 

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил акт вандализма. По его словам, ничто не сможет заставить людей забыть о жителях деревни в Верхней Вьенне, убитых войсками СС.

Лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала предпринять решительные шаги, чтобы остановить рост числа эти, по её словам, «глубоко оскорбительных актов». С осуждением произошедшего выступил целый ряд общественных организаций. 

Массовое убийство в Орадур-сюр-Глан было совершено в июне 1944. Подразделения СС сожгли заживо и расстреляли более 640 местных жителей, в основном женщин и детей. После войны старую деревню восстанавливать не стали — руины оставили как часть мемориального комплекса в память о жертвах нацистов. 

Дата выхода в эфир 23 августа 2020 года. 



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