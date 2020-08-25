 

Медики предупредили о негативных последствиях коронавируса у детей

25.08.2020, 16:08, Новости дня

У детей после выздоровления от коронавируса может сохраняться ряд негативных симптомов, в том числе кашель, отдышка и головные боли.

Хотя большинство детей переносят заболевание в легкой форме, все же у некоторых могут долго сохранятся такие симптомы как головная боль, высокая температура, одышка, кашель и нарушение пищеварения. Отмечается, что в связи с этим врачи полагают, что дети более уязвимы для COVID-19, чем предполагалось изначально, предает Forbes.

По данным доклада Американской академии педиатрии и международной Ассоциации детских больниц сказано, сейчас на детей приходится около 9% всех случаев заражения в США. В марте их было всего 2%.

С 9 июля количество инфицированных детей в стране увеличилось вдвое. По данным из 49 штатов, по состоянию на 13 августа коронавирус был выявлен у 406 109 детей.

При этом, как утверждают специалисты, некоторых детей развивается поствирусный синдром. «Это важная область для изучения, потому что мы все еще много узнаем о вирусе, особенно о его воздействии на детей», — подчеркнул заместитель председателя комитета по инфекционным заболеваниям Американской академии педиатрии Шон О’Лири.

«Мы также должны понимать, есть ли потенциальные последствия у долгосрочных симптомов», – отметил он.

Ранее ученые Имперского колледжа Лондона предположили, что коронавирус может привести к возникновению сахарного диабета первого типа у детей в Британии.



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