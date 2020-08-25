Названы сроки создания летного образца ракеты «Союз-5»

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25.08.2020, 15:48, Новости дня

Первый летный образец перспективной ракеты-носителя «Союз-5» будет изготовлен в конце 2022 – начале 2023 года, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (предприятие-изготовитель ракет «Союз») Дмитрий Баранов.

«Сейчас идет изготовление испытательных образцов. Первый летный [образец] – конец 2022 года – начало 2023 года», – цитирует ТАСС Баранова.

Образец «Союз-5» планируется использовать для запусков с космодрома Байконур в рамках проекта «Байтерек» и с плавучего космодрома «Морской старт».

Ранее предприятия РФ и Казахстана подписали соглашение о создании стартового комплекса на Байконуре для запуска ракет «Союз-5».

В декабре министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев заявил, что Казахстан планирует направить на финансирование создания на космодроме Байконур космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» 233 млн долларов. Российская сторона отвечает непосредственно за производство ракеты-носителя «Союз-5». На эти работы предполагается выделение 916 млн долларов.



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