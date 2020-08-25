Экология покупок: как уменьшить количество мусора при посещении магазинов

25.08.2020, 15:43, Разное

В Москве работает масштабная программа по раздельному сбору и накоплению отходов, по которой горожане сами сортируют на полезные компоненты и смешанный, не пригодный к переработке мусор. Но ведь количество такого мусора каждый из нас может сократить еще на этапе похода в супермаркеты.

“Если хотите нанести

наименьший вред окружающей среде, складывайте овощи и фрукты в свою тару, –

советует руководитель экопроекта

“Молодой Гвардии Единой России” “С любовью к планете” в Московской области

Диана Алумянц. – Стоит однажды приобрести сумки, авоськи и мешочки, а также

емкости для хранения, и они послужат долгие годы в отличие от любой другой

заводской упаковки”.

Если говорить о самой экологичной таре – это однозначно

стекло. Перерабатывается бесконечное множество раз, не взаимодействует с

продуктами питания. То же самое можно сказать про жесть, алюминий. Также более

экологичная тара, продолжает эксперт, – это та, что произведена из вторичного

сырья – на ней будет нарисован круглый или треугольный знак со стрелками. Такая

упаковка перерабатывается снова и снова, на нее затрачивают гораздо меньше

ресурсов, и производство наносит меньший вред.

Любую тару после использования

нужно очистить от остатков пищевых продуктов. Затем сдать либо на профильные

предприятия, либо поместить в синий контейнер, куда следует складывать любые

полезные для переработки компоненты (стекло, металл, пластик, картон и т.д.)

“В гипермаркеты и

ларьки можно ходить со своими фруктовками, это тканевые многоразовые мешочки, в

которые без проблем можно класть продукты и также взвешивать, как и в

фасовочном пакете, – соглашается руководитель

общественной организации “Мусора.Больше.Нет” Карина Ивченко. – Продавцы

уже нормально реагируют, а в некоторых торговых сетях такие фруктовки даже есть

в продаже на кассе”.

В ларьки с орехами и сухофруктами можно ходить со своими

многоразовыми баночками, продавец просто должен сбросить на весах вес тары и

взвесить чистый продукт. Так делали еще до массового внедрения одноразовых

пакетов, проблем ни у кого не возникало, просто почему-то потом мы решили, что

это неудобно.

Сейчас также появляются магазины без упаковки, как офлайн, так и

онлайн, и с доставкой на дом. Такие магазины закупают крупы, орехи, масла

большими объемами и разливают покупателю в его тару. Если заказываешь доставку,

то при приезде на дом все пересыпается в тару клиента.

Эксперты советуют по

возможности покупать товары в той упаковке, которую можно потом сдать на

переработку.

“Идеально экологичная упаковка – та, которой нет, или

многоразовая, – считает менеджер

проектов по устойчивому развитию Rubbermaid Commercial Products Полина

Кособокова. – Например, если вы покупаете один грейпфрут, его смело можно

не упаковывать, дополнительный пакет никак не повлияет на доступ микробов и

вирусов к мякоти фрукта – дома вы в любом случае его помоете и съедите

очищенным”.

А имея с собой тканевый или сетчатый мешочек-фруктовку, можно делать

более экологичный выбор и не брать огурцы на подложке. На американских

контейнерах для раздельного сбора отходов часто пишут

“Bottles&Cans” -“Бутылки/банки”. Этот идеально короткий

ответ на то, какая упаковка перерабатывается в 95% случаев, актуален и в

России.

Если есть вариант купить молоко в тетра-пак или молоко в

пластиковой бутылке – выбирайте бутылку. Кетчуп, майонез и джем встречаются баночках,

у которых точно больше шансов быть переработанными. В упаковке не должно быть

остатков продукта, для этого ее надо ополоснуть.

“С собой в магазин можно взять сетки для овощей и фруктов,

льняные пакетики для орешков и хлеба, многоразовые контейнеры и стаканы для еды

на вынос, – рассказывает генеральный

директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова. – Конечно,

таким образом почти невозможно приобрести жидкие и “мокрые” товары в магазине.

При возможности стоит выбирать упаковку, которая перерабатывается. Например,

стекло или пластик с маркировкой PET. После использования упаковку необходимо

сполоснуть и высушить”.

По словам эксперта, во многих магазинах уже начинают бороться за

экологию. Это поддерживает лояльность потребителей,

которые стремятся уменьшить вред окружающей среде. Например, в Uniqlo уточняют,

нужен ли покупателю пакет, а на кассе продают хлопковые авоськи. В “Азбуке

вкуса” также можно найти многоразовые шопперы, а в “Пятерочке” – сетчатые мешочки

для весовых товаров.

“Во время шоппинга все чаще покупатели задумываются об экологичности

упаковки товаров, – говорит исполнительный директор сервиса

доставки продуктов и товаров SaveTime Дмитрий Дорошенко. – И

здесь нужно учитывать два фактора: не только сохранность продуктов или бытовых

вещей, но и экологию производства, возможность переработки и влияние на

окружающую среду в целом.

Упаковка из стекла считается наиболее экологичной. В

такой таре продукция хранится долго под герметичной крышкой, не теряя своих

свойств. Что касается пластика, в котором продается большинство напитков, то

современные технологии позволяют переработать емкости без вреда для окружающей

среды.

Бумажный пакет разлагается быстрее

пластикового, и пользуется большим спросом среди наших клиентов. Мы ввели даже

отдельную услугу – упаковка заказа в бумажные пакеты. Часто мы слышим просьбы

наших покупателей использовать как можно меньше полиэтилена при формировании

заказа, что говорит о хорошей тенденции экологически ответственного потребления”.

Но

большинство экспертов сходятся во мнении, что лучше всего ходить в магазин с

холщовыми сумками: они прочные, многоразовые и подлежат переработке.