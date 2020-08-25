Экология покупок: как уменьшить количество мусора при посещении магазинов
25.08.2020, 15:43, Разное
В Москве работает масштабная программа по раздельному сбору и накоплению отходов, по которой горожане сами сортируют на полезные компоненты и смешанный, не пригодный к переработке мусор. Но ведь количество такого мусора каждый из нас может сократить еще на этапе похода в супермаркеты.
“Если хотите нанести
наименьший вред окружающей среде, складывайте овощи и фрукты в свою тару, –
советует руководитель экопроекта
“Молодой Гвардии Единой России” “С любовью к планете” в Московской области
Диана Алумянц. – Стоит однажды приобрести сумки, авоськи и мешочки, а также
емкости для хранения, и они послужат долгие годы в отличие от любой другой
заводской упаковки”.
Если говорить о самой экологичной таре – это однозначно
стекло. Перерабатывается бесконечное множество раз, не взаимодействует с
продуктами питания. То же самое можно сказать про жесть, алюминий. Также более
экологичная тара, продолжает эксперт, – это та, что произведена из вторичного
сырья – на ней будет нарисован круглый или треугольный знак со стрелками. Такая
упаковка перерабатывается снова и снова, на нее затрачивают гораздо меньше
ресурсов, и производство наносит меньший вред.
Любую тару после использования
нужно очистить от остатков пищевых продуктов. Затем сдать либо на профильные
предприятия, либо поместить в синий контейнер, куда следует складывать любые
полезные для переработки компоненты (стекло, металл, пластик, картон и т.д.)
“В гипермаркеты и
ларьки можно ходить со своими фруктовками, это тканевые многоразовые мешочки, в
которые без проблем можно класть продукты и также взвешивать, как и в
фасовочном пакете, – соглашается руководитель
общественной организации “Мусора.Больше.Нет” Карина Ивченко. – Продавцы
уже нормально реагируют, а в некоторых торговых сетях такие фруктовки даже есть
в продаже на кассе”.
В ларьки с орехами и сухофруктами можно ходить со своими
многоразовыми баночками, продавец просто должен сбросить на весах вес тары и
взвесить чистый продукт. Так делали еще до массового внедрения одноразовых
пакетов, проблем ни у кого не возникало, просто почему-то потом мы решили, что
это неудобно.
Сейчас также появляются магазины без упаковки, как офлайн, так и
онлайн, и с доставкой на дом. Такие магазины закупают крупы, орехи, масла
большими объемами и разливают покупателю в его тару. Если заказываешь доставку,
то при приезде на дом все пересыпается в тару клиента.
Эксперты советуют по
возможности покупать товары в той упаковке, которую можно потом сдать на
переработку.
“Идеально экологичная упаковка – та, которой нет, или
многоразовая, – считает менеджер
проектов по устойчивому развитию Rubbermaid Commercial Products Полина
Кособокова. – Например, если вы покупаете один грейпфрут, его смело можно
не упаковывать, дополнительный пакет никак не повлияет на доступ микробов и
вирусов к мякоти фрукта – дома вы в любом случае его помоете и съедите
очищенным”.
А имея с собой тканевый или сетчатый мешочек-фруктовку, можно делать
более экологичный выбор и не брать огурцы на подложке. На американских
контейнерах для раздельного сбора отходов часто пишут
“Bottles&Cans” -“Бутылки/банки”. Этот идеально короткий
ответ на то, какая упаковка перерабатывается в 95% случаев, актуален и в
России.
Если есть вариант купить молоко в тетра-пак или молоко в
пластиковой бутылке – выбирайте бутылку. Кетчуп, майонез и джем встречаются баночках,
у которых точно больше шансов быть переработанными. В упаковке не должно быть
остатков продукта, для этого ее надо ополоснуть.
“С собой в магазин можно взять сетки для овощей и фруктов,
льняные пакетики для орешков и хлеба, многоразовые контейнеры и стаканы для еды
на вынос, – рассказывает генеральный
директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова. – Конечно,
таким образом почти невозможно приобрести жидкие и “мокрые” товары в магазине.
При возможности стоит выбирать упаковку, которая перерабатывается. Например,
стекло или пластик с маркировкой PET. После использования упаковку необходимо
сполоснуть и высушить”.
По словам эксперта, во многих магазинах уже начинают бороться за
экологию. Это поддерживает лояльность потребителей,
которые стремятся уменьшить вред окружающей среде. Например, в Uniqlo уточняют,
нужен ли покупателю пакет, а на кассе продают хлопковые авоськи. В “Азбуке
вкуса” также можно найти многоразовые шопперы, а в “Пятерочке” – сетчатые мешочки
для весовых товаров.
“Во время шоппинга все чаще покупатели задумываются об экологичности
упаковки товаров, – говорит исполнительный директор сервиса
доставки продуктов и товаров SaveTime Дмитрий Дорошенко. – И
здесь нужно учитывать два фактора: не только сохранность продуктов или бытовых
вещей, но и экологию производства, возможность переработки и влияние на
окружающую среду в целом.
Упаковка из стекла считается наиболее экологичной. В
такой таре продукция хранится долго под герметичной крышкой, не теряя своих
свойств. Что касается пластика, в котором продается большинство напитков, то
современные технологии позволяют переработать емкости без вреда для окружающей
среды.
Бумажный пакет разлагается быстрее
пластикового, и пользуется большим спросом среди наших клиентов. Мы ввели даже
отдельную услугу – упаковка заказа в бумажные пакеты. Часто мы слышим просьбы
наших покупателей использовать как можно меньше полиэтилена при формировании
заказа, что говорит о хорошей тенденции экологически ответственного потребления”.
Но
большинство экспертов сходятся во мнении, что лучше всего ходить в магазин с
холщовыми сумками: они прочные, многоразовые и подлежат переработке.
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