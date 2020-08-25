Личное: Шея: была да сплыла!

25.08.2020, 15:37, Разное

Почему некоторые наши дамы так бесятся, когда я называю их возраст? Устраивают аж целые представления, ходят на телевидение — всё, лишь бы доказать, что я неправа.

Отвечу: именно потому и оправдываются, что я всегда безошибочно определяю возраст женщины.



Фото: istockphoto.com

Даже если вижу её издалека и со спины. Даже если у неё — отличная фигура, хорошие волосы и шмотки студентки.

И вы все так можете. Никто из вас не примет сорокалетнюю женщину за двадцатилетнюю. Даже не видя её лица и фотошопа на нём.

Проведём эксперимент?

Закройте рукой лицо женщины на фото. И морщины на её шее тоже закройте. Всё равно видно, что зрелая, не так ли?

Человеческий глаз точно определяет возраст не только по явным, но и по каким-то едва уловимым — а порой и вовсе неуловимым! — признакам.

Все вы, думаю, боретесь с явными признаками возрастных изменений: избавляетесь от морщин, повышаете тургор кожи, следите за весом. Однако если вы продолжите не замечать неочевидные признаки возраста, у вас не получится выглядеть моложе своих лет.

Никак не получится. В этом я абсолютно уверена.

Самый неуловимый, на мой взгляд, признак возраста — укорачивание задней поверхности шеи. С годами у большинства людей шея выдвигается вперёд. Чем старше человек, тем — за редчайшим исключением! — у него короче задняя поверхность шеи.



Фото: istockphoto.com

У многих бабулек от задней поверхности шеи не остаётся ничего: голова сразу перетекает в спину.



Фото: istockphoto.com

Если вы хотите выглядеть действительно молодо, очень советую заняться не только морщинами и птозом, но ещё и осанкой.

Я уже лет 10 плотно сижу на йоге. Раньше качалась, как не в себя: гантели и даже штанга (было дело!) Теперь упор — на ежедневную йогу и массаж.

Йогу ещё могу заменить на аэробику с последующей растяжкой, а вот массаж не пропускаю никогда.

Он расслабляет мои мышцы, убирает зажимы, особенно — на задней поверхности шеи. Результат: лёгкость движений и походки, хорошая осанка.

Теперь я порой слышу, что у меня — молодая походка. А ведь ещё 10 лет назад я тяжеловесно топала, как какая-то старая, толстая бабища. Как Хюррем — в сериале, понимаете, о чём я?

Это всё — благодаря массажу!

Нет, я не езжу к массажисту 7 дней в неделю и домой ко мне тоже каждый день никто не таскается. Зато ежедневно (как минимум, по 20 минут) я лежу на коврике Pranamat и на их же подушке.

Иголочки расслабляют мои мышцы: от макушки до бёдер. Расслабленная спина легко распрямляется, плечи опускаются вниз, шея вытягивается вверх вместо того, чтобы выдвинуться вперёд.

В походке появляется лёгкость, по телу разливается тепло, в голове начинают витать приятные мысли.



Фото: Я

Коврик и подушка Pranamat — это то, что я в первую очередь кладу в чемодан во время поездок. Без них не обходится ни один мой день в году. Тренировку ещё могу пропустить, а массаж — никогда!

Сейчас заказала себе ещё аж 2 комплекта из подушки и коврика. Один оставлю у подруги, у которой часто бываю, чтобы не тащить с собой каждый раз. Другой — подарю её мужу на юбилей.

К 40 годам у Вадима случилось примерно такое:



Фото: istockphoto.com

Объясню, с чего это я вдруг так расщедрилась.

В подарок к любому комплекту теперь идёт массажная черепаха.

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Фото: Pranamat

Мне она нужна, чтобы подкладывать под поясницу, когда лежу на коврике: у меня там — большой прогиб. Вы же, если хотите, можете подкладывать черепаху и под шею, и под лопатки, и даже использовать, сидя в офисном кресле.

Черепахенов, как мне сказали, — мало: их завезли в Россию небольшой партией. Разберут — больше не будет, думаю. Короче, не прощёлкайте: это выгодно! Выгоднее, чем самая максимальная скидка на Pranamat.

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Варианты использования: массаж головы и шеи, массаж живота, массаж ягодиц и бёдер. Фото: Pranamat

В общем, с большим удовольствием и от души рекомендую!

Будьте здоровы. Ступайте по жизни легко и расправив плечи. Это красиво! Это — молодость вашего тела.