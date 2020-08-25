 

В РФ создадут квантовый компьютер с облачным доступом

25.08.2020, 15:35, Новости дня

В пресс-службе АНО «Цифровая экономика» сообщили, что уже через два года компания сможет представить российский квантовый компьютер, обладающий облачным доступом.

По словам разработчиков, речь идет об экспериментальном образце, который можно будет использовать для обработки самой важной информации.

Макет будущего компьютера создатели смогут показать еще в этом году. После запуска в 2022 году квантовый компьютер мождно будет использовать в разных сферах, начиная от государственного управления, заканчивая наукой и промышленным производством, утверждают эксперты. По предварительным данным, российский квантовый компьютер сможет легко интегрироваться в отечественные и зарубежные информационные системы.



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