Популярный священник-блогер назвал причину бедности россиян

25.08.2020, 15:23, Разное

Ведущий свой видеоблог челябинский священник, иерей Владимир Панарин назвал божий промысел причиной нищеты россиян. Настоятель храма великомученика Пантелеймона Целителя привел слова некоего святого, который утверждал, что бог бережет русский народ от богатства.

Панарин, называющий себя в Сети “Попблогер”, пояснил, что богатство “развращает сердца”. “Он добавил, что бедные люди обычно более щедры, чем обеспеченные. По словам священнослужителя, высшие силы хотят, чтобы россияне сначала развивались духовно. Если они будут следовать этому пути, то необходимые блага обязательно появятся в их жизни, передает РИА ФАН.