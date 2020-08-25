 

Популярный священник-блогер назвал причину бедности россиян

25.08.2020, 15:23, Разное

Ведущий свой видеоблог челябинский священник, иерей Владимир Панарин назвал божий промысел причиной нищеты россиян. Настоятель храма великомученика Пантелеймона Целителя привел слова некоего святого, который утверждал, что бог бережет русский народ от богатства.

Панарин, называющий себя в Сети “Попблогер”, пояснил, что богатство “развращает сердца”. “Он добавил, что бедные люди обычно более щедры, чем обеспеченные. По словам священнослужителя, высшие силы хотят, чтобы россияне сначала развивались духовно. Если они будут следовать этому пути, то необходимые блага обязательно появятся в их жизни, передает РИА ФАН.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Ученые: Тестирование онкогенов позволит избежать миллионы случаев рака

10.08 / На вырученные от продажи картины деньги Божена Рынска сделала себе операцию

24.08 / Проверка на прочность: остеопорозу брошен вызов?

04.07 / Мнение: Хазанов в больнице – вторая скорая увезла

04.08 / Мнение: По ситуации с ЧВК в Белоруссии

01.08 / Прости, малыш, меня к тебе не пускают

26.06 / Мнение: “Киберпанк 2077”. Трейлер

25.06 / Мнение: Разбои и грабежи в России, самая богатая ресурсами страна и активы россиян за рубежом

29.07 / Спецслужбы Белоруссии заподозрили в заговоре против Лукашенко

24.06 / Мнение: Доходы в России и Китае, снижение налогов на IT-отрасль и переманивание американских корпораций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска