Россияне стали слишком мало тратить на спасение души – Роспотребнадзор

25.08.2020, 15:18, Разное

Роспотребнадзор совместно с маркетинговым отделом Московского патриархата провёл масштабное исследование, в котором установил: россияне начали слишком мало тратить на духовные нужды, включая спасение души.

Согласно исследованию, средний чек россиянина в церкви в первом полугодии 2020 года составил 223 рубля. При этом в тот же период 2019-го года россияне оставляли в храмах почти в полтора раза больше – в среднем 318 руб.

Аналитики связывают произошедшее как с общим снижением активности паствы в трудных экономических условиях, так и с проблемами в работе департамента агитации и пропаганды патриархата. Согласно предварительным оценкам РПЦ, почти 72% храмов не достигнут требуемого KPI в этом году.