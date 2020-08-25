«Денег хватает только на то, чтобы покрыть расходы»: «Любовница» Киркорова рассказала, какую сумму тратит в месяц

25.08.2020, 15:17, Разное

Катя Гусева, которую некоторые интернет-пользователи считают любовницей Филиппа Киркорова, рассказала, сколько тратит в месяц. Как оказалось, заработанных денег ей хватает только на то, чтобы покрыть основные расходы.

В разговоре с журналистами Гусева откровенно призналась в том, что не может позволить себе жить на широкую ногу даже невзирая на то, что зарабатывает она достаточно неплохо. На данный момент у неё нет свободных финансов, которые можно было бы потратить на роскошные излишества. Вместо этого подруга Киркорова все заработанные деньги расходует на обеспечение себя и своих родных самым необходимым, а также вкладывает их в различные бизнес-проекты. Так, обыкновенный шоппинг, по словам девушки, является для неё непозволительной роскошью. При этом покупки в дорогих бутиках и вовсе находятся под запретом.

«Денег хватает только на то, чтобы покрыть расходы. Мой прожиточный минимум 250 тысяч рублей в месяц. Эти деньги идут на меня, мою дочь, родителей и двух собачек», – поделилась Гусева, а также отметила, что сейчас, вместо покупки понравившейся ей одежды, она предпочитает шить вещи у знакомых дизайнеров. Это стало для девушки настоящим спасением, ведь образ жизни и профессия требуют от неё стильных и качественных образов.