Ученые рассказали о влиянии на организм груш

25.08.2020, 15:17, Разное

Ученые рассказали о полезных свойствах фруктов и содержащихся в них витаминах и микроэлементах. Так, в груше насчитывается множество необходимых организму веществ, поэтому она ценна и как пища, и как компонент косметики.

Плоды грушевого дерева богаты не только минеральными соединениями и витаминами, но и таким компонентом, как фолиевая кислота. По мнению экспертов, если вместо кофе по утрам съедать одну грушу или яблоко, это даст такой же заряд бодрости. При этом груши оказывают позитивное влияние на работу мозгового вещества, полезны они и для внутренних органов. Кроме того, этому фрукту свойственно поднимать тонус, что заряжает человека энергией на весь день, снимая усталость и повышая работоспособность.

Груша хороша во время перекуса в течение дня, она стимулирует интеллектуальные возможности человека и помогает восстановиться. Также этот плод аналогично с цитрусовыми или чесноком может эффективно бороться с вирусными инфекциями. Для этого груши нужно сочетать с приемом лекарственных средств. А содержащаяся в их мякоти клетчатка способствует выведению из организма токсинов и шлаков. Поэтому такой десерт полезен всем желающим похудеть и улучшить фигуру. Всего 5 килограммов груши, съеденные за летний сезон, помогут улучшить обмен веществ, уверены ученые.

Также хороши эти фрукты в качестве освежающей и противовоспалительной маски для кожи. При этом следует помнить и о некоторых ограничениях, как и любые дары природы, груши нельзя употреблять в слишком большом количестве. Плод улучшает пищеварение, однако при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, напоминает «Глобалмск» лучше заранее проконсультироваться с лечащим врачом.