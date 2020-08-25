Назван способствующий подавлению клеток рака легких витамин

25.08.2020, 15:17, Разное

Ученые из РФ назвали витамин, который способствует подавлению клеток рака легких. В этом процессе помогает В1.

Фармакологической формой В1 является кокарбоксилаза. В довольно высоких дозах этот элемент способен оказывать отрицательное воздействие на зараженные клетки. При этом не затрагиваются здоровые части организма. Вышеназванное вещество широко используется в медицине. В будущем исследователи проведут более подобные исследования на эту тему.

Устойчивость опухолей к радио- и химиотерапии усиливает вещество под названием трипептид глутатион. Эта молекула обладает массой функций, но все они направлены на то, чтобы жизнеспособность клеток улучшилась. Повышенное содержание глутатиона связано с низкой активностью ОГДК. Исходя из всего вышесказанного, исследователи сделали предположение, что раковые клетки перестанут размножаться из-за активации 2-оксоглутаратдегидрогеназы.

Для проверки своей идеи авторы научной работой провели практический эксперимент с участием людей и приматов. Выяснилось, что ОГДК активируется только в первом случае, когда довольно низкой является воздействие фермента.