 

При перестрелке в Ингушетии пострадали девять человек

25.08.2020, 15:08, Новости дня

В ингушском городе Сунжа произошла перестрелка, пострадали девять человек, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«В Сунже произошла перестрелка на почте межтейповой неприязни, в результате пострадали девять человек», – сказал собеседник ТАСС.

Он добавил, что три других человека пострадали в ходе драки между родственниками пострадавших.

В мае во время контртеррористической операции в городе Сунжа в Ингушетии были уничтожены два боевика. В начале августа в Назрани и селении Сагопши вводился режим контртеррористической операции.



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