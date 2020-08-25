 

Медведчук назвал «скудной подачкой» повышение минимальной зарплаты на Украине

25.08.2020, 15:08, Новости дня

Планируемое повышение минимальной зарплаты на Украине до 183 долларов является «скудной подачкой» властей в преддверии местных выборов, сообщил глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Парламент Украины на внеочередном заседании принял закон об изменениях в госбюджет, в соответствии с которым минимальная заработная плата с 1 сентября будет повышена с 170 до 183 долларов. Таким образом, прибавка к минимальной зарплате составит 5,9% или 277 гривен (около 10 долларов). Документ еще должен подписать президент Украины.

«Это повышение давно съедено ростом тарифов на коммунальные услуги, инфляцией, падением уровня жизни украинских граждан. Эти 277 гривен – скудная подачка, единственный смысл которой заключается в предвыборном пиаре власти. [Президент Украины Владимир] Зеленский и его окружение не понимают, что такое жалкое повышение лишь демонстрирует их полную беспомощность в вопросах управления страной и развития экономики», – приводятся слова Медведчука на сайте партии.

«Власть игнорирует тот факт, что повышение минимальной заработной платы должно сопровождаться ростом темпов производительности труда, снижением энергоемкости производства, снижением ставок по отдельным налогам и сборам, развитием новых рынков сбыта за рубежом и т. д. В противном случае рост фонда оплаты труда неизбежно приведет к увеличению себестоимости производимой продукции и росту цен в целом», – добавил председатель политсовета партии.

Ранее Медведчук назвал тремя главным врагами Украины деградацию, деиндустриализацию и деинтеллектуализацию.



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