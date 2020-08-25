Ксенофонтова раскрыла подробности победы в суде над экс-супругом

25.08.2020, 14:53, Разное

Елена Ксенофонтова раскрыла подробности победы в суде над экс-супругом. Разбирательства длились около четырёх лет.

Недавно Елена Ксенофонтова стала гостьей телепередачи «Судьба человека», которая транслируется на канале РФ 1. В ходе беседы с ведущим Борисом Корчевниковым актриса решилась раскрыть детали борьбы за право опеки над своей девятилетней дочерью Софией.

Экс-супруг обвинял артистку в нанесении ему побоев, желая доказать, что Ксенофонтова не способна быть хорошей матерью для их общего ребёнка. За четыре года состоялось около 200 судебных заседаний. Всё это время артистка жила в напряжении. Она считает, что бывший возлюбленный хотел не просто лишить её материнских прав, но и посадить в тюрьму. Однажды её даже признали виновной. Однако 6 августа знаменитость смогла выдохнуть с облегчением, так как одержала победу в суде.

«Я так закричала от счастья, что все заседания наконец-то закончились. Я почти оглохла от счастья», – поделилась знаменитость, а также отметила: длительные судебные разбирательства отобрали у неё практически все эмоции.

«Когда меня признали невиновной, то у меня не было слез», – заявила Ксенофонтова.

Сейчас она может позволить себе немного отдохнуть и прийти в себя, но полностью расслабляться артистка не планирует, ведь гражданский муж может придумать новую причину для возобновления дела.