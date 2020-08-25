Сын Любови Полищук впервые опубликовал снимок с тайной возлюбленной

25.08.2020, 14:53, Разное

Сын покойной Любови Полищук Алексей Макаров впервые опубликовал фотографию с возлюбленной. При этом актер не стал называть имя избранницы и показывать её лицо.

Алексей Макаров известен своими романами. Первой законной женой сына Полищук стала журналистка Мария Сперанская, которая была старше артиста на десять лет. Спустя три года брак распался. Затем Макаров начал строить отношения с танцовщицей Ольгой Силаенковой. Их союз также был расторгнут через три года.

С актрисой Викторией Богатыревой Макаров жил в гражданском браке. В 2010 году возлюбленному она подарила дочь Варвару. Однако артист ушел из семьи, предположительно, к Марии Мироновой. В 2011 году СМИ рассказали о свадьбе знаменитостей, а в 2013 году о расставании. Сам же Макаров заявляет, что официально женат был только один раз.

На сегодняшний день сын Любови Полищук старается не говорить на тему личной жизни. Однако в его профиле появилась фотография, которая дала повод говорить, что он состоит в отношениях. Некоторые заметили, что рука девушки лежит на животе, в связи с этим появились предположения о ее беременности.