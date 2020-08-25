 

“Иду на взлет”: Нонна Гришаева восхитила фанатов фотографией на яхте

25.08.2020, 14:53, Разное

Известная российская актриса Нонна Гришаева опубликовала фотографию на яхте. В отпуск она решила отправиться в украинский город Одесса. Фанаты знаменитости восхитились получившимся снимком.
Нонна Гришаева продолжает публиковать фотографии из отпуска, который длится почти месяц. На черноморское побережье артистка улетела еще в конце июля. В комментарии к посту она написала: «Иду на взлет».

На снимке Нонна Гришаева запечатлена в довольно экстремальной позе, сидя на поручнях яхты. На морскую прогулку артистка надела одежду белого цвета. На ногах присутствовали короткие шорты, а сверху – футболка в тон. Артистка не забыла и о головном уборе.

Подписчики обратили внимание на длинные и подтянутые ноги знаменитости. Многие сравнили ее с эпатажной балериной Анастасией Волочковой, которая славится своими шпагатами. Как считают фанаты актрисы, она совершенно не выглядит на свой возраст. За короткое время публикация собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.



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