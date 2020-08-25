Нарушали собственный закон — Al Jazeera уличил власти Кипра в продаже паспортов преступникам

25.08.2020, 14:50, Новости дня

В распоряжении Al Jazeera оказались официальные документы, которые показывают, что кипрские «золотые паспорта» получали десятки осуждённых мошенников, специалистов по отмыванию денег и коррупционеров из других стран, включая Россию и Украину. Власти островной республики закрывали глаза на преступления богатых соискателей гражданства, чтобы сохранить на плаву переживающую не самые лучшие времена экономику, отмечает телеканал.



Reuters

Среди владельцев так называемых «золотых паспортов» на Кипре оказались десятки осуждённых мошенников, специалистов по отмыванию денег и политических деятелей, обвиняемых в коррупции. Подтверждение этому оказалось в распоряжении отдела журналистских расследований Al Jazeera.

Эта утечка информации, названная «Кипрские документы», насчитывает более 1400 заявлений на получение паспорта, одобренных правительством островного государства в период с 2017 по 2019 год. И она вызывает серьёзные вопросы относительно инвестиционной программы страны.

Паспорта республики могут иметь большое значение для жителей государств с ограниченным доступом в Европу, поскольку Кипр является членом ЕС. Ведь этот документ позволяет его владельцу свободно путешествовать, работать и производить банковские операции на всей территории блока, поясняет телеканал.

Журналисты Al Jazeera обещают, что в ближайшие дни раскроют личности десятков людей, купивших кипрское гражданство. Имена тех, кто, согласно законам самой страны, во многих случаях не должен был получить паспорт.

Для подачи заявления на получение кипрского паспорта соискатели должны инвестировать не менее €2,15 млн. в экономику острова — обычно речь идёт о покупке недвижимости. При этом главным фактором является отсутствие у них судимости.

Однако заявители предоставляют собственные доказательства права на участие в программе. И хотя власти Кипра утверждали, что всегда проверяли биографии соискателей, полученные Al Jazeera документы говорят об обратном.

С момента создания в 2013 году программа неоднократно подвергалась критике со стороны ЕС,

который призывал её закрыть. «Она представляет большую ценность для всех, кто приезжает из страны, где крутится огромное количество грязных денег», — заявил в интервью телеканалу немецкий депутат Европарламента Свен Гигольд.

«Вы открываете банковский счёт, устанавливаете деловые отношения, и вам задают меньше вопросов, не требуют визы. Вам легче путешествовать куда-либо, чем если бы вы были из России, Китая или даже более сомнительных стран», — добавил политик.

По данным телеканала, за всё время существования программы власти Кипра заработали на ней более €7 млрд. Эти деньги использовались, чтобы удержать наплаву разваливающуюся экономику республики.

В период с 2017 по 2019 год наибольшее количество соискателей были гражданами России, Китая и Украины. Среди одобренных кандидатов, список которых попал к Al Jazeera, оказался украинский олигарх Николай Злочевский, владеющий гигантской энергетической компанией Burisma.

На момент покупки кипрского паспорт в 2017 году бизнесмен уже находился в своей стране под следствием по обвинению в коррупции. Кипрский паспорт Злочевского, как и многим разыскиваемым на родине, позволяет ему жить вне досягаемости украинских правоохранительных органов, подчёркивается в статье.

Аналогичное заявление поступило от гражданина РФ Николая Горновского, бывшего члена правления компании «Газпром». В 2019 году он уже находился в розыске за «должностные злоупотребления», когда власти Кипра утвердили ему паспорт и до сих пор пресекали все попытки его экстрадиции, обращает внимание Al Jazeera.

По словам телеканала, другие заявления одобрялись даже несмотря на то, что соискатель ранее имел судимость, а иногда даже сидел в тюрьме. Али Беглов, житель России, купил свой паспорт, несмотря на тюремный срок за вымогательство, что противоречило кипрским законам.

Китайский бизнесмен Чжан Кэцян также получил кипрский паспорт, несмотря на тюремный срок за мошенническую сделку с акциями. Гражданство вьетнамскому бизнесмену Фаму Нхату Ву было одобрено через месяц после того, как на родине ему предъявили обвинение в даче взяток на миллионы долларов в рамках телекоммуникационной сделки.

По словам старшего сотрудника по политическим вопросам Transparency International Лоры Брийо, эти результаты вызывают беспокойство, но не удивляют. «Такие программы сопряжены с неотъемлемыми рисками отмывания денег, коррупцией и уклонениями от уплаты налогов. Они были разработаны, чтобы привлечь людей, которые просто ищут быстрый путь в ЕС», — сказала она Al Jazeera.

В мае 2019 года на Кипре ввели более жесткие правила, касающиеся получения гражданства. Они запрещают любому, кто находится под следствием, разыскивается, был осуждён или находится под международными санкциями, покупать паспорт.

В июле после череды скандалов с участием печально известных инвесторов с «золотыми паспортами» кипрские парламентарии окончательно приняли закон, дающий стране право лишать гражданства. Но законодатели проголосовали против любого шага по публикации имён тех, кто покупает документы островной республики.

Новый более строгий закон распространяется на всех, кто совершает серьёзное преступление, разыскивается Интерполом или попадает под санкции в течение 10 лет после покупки паспорта. Власти страны изучают все прошлые заявки и уже объявили, что около 30 неназванных лиц рискуют потерять гражданство. Но «Кипрские документы» показывают, что нарушителей новых правил гораздо больше.

Среди них венесуэлец Леонардо Гонсалес Деллан. Этот бывший банкир попал под санкции США за «отмывание миллионов в незаконных валютных сделках» в интересах правительства Мадуро.

Ещё один человек, который может потерять свой паспорт, — владелец огромного агрохолдинга Олег Бахматюк, в отношении которого на Украине ведётся расследование по делу о хищении и отмывании денег. Он назвал обвинения «полностью сфабрикованными и политически мотивированными».

В интервью Al Jazeera Бахматюк сообщил, что судебные разбирательства в отношении него закончились снятием обвинений. Но в украинской прокуратуре подтвердили, что он всё ещё находится в розыске.

Ещё одни владельцы паспортов, которым предъявлены серьёзные обвинения, — братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, купившие кипрское гражданство в 2017 году. В РФ их обвиняют в хищении средств из банка, которым они когда-то владели.

Отвечая на вопросы Al Jazeera, член парламента Кипра Элени Мавру сказала: «Очевидно, то, как программа реализовывалась в последние несколько лет, — это процедура, допускающая случаи, за которые Республике Кипр должно быть стыдно». «Я считаю, что новые правила не оставят места для нечестной игры или нарушения ограничений, которые государство должно уважать», — добавила она.

Между тем в правительстве Кипра смотрят на ситуацию иначе. «Гражданство не было предоставлено в нарушение действующих в то время правил», — заверил Al Jazeera министр внутренних дел страны Никос Нурис.