 

Polskie Radio – годовщину пакта Молотова-Риббентропа РФ и Польша отметили Twitter-баталией

25.08.2020, 14:50, Новости дня

81 год назад, 23 августа 1939 года народный комиссар иностранных дел СССР Молотов и министр иностранных дел Германии Риббентроп подписали Договор о ненападении, вследствие которого, по версии Polskie Radio, произошёл четвёртый раздел Польши. В годовщину подписания РФ говорит, что у Москвы не было другого выхода, а Польша, в свою очередь, напоминает о последующей «советской оккупации».


Wikipedia

В годовщину подписания Пакта Молотова-Риббентропа Министерство иностранных дел РФ опубликовало заявление, в котором говорится, что заключение союза с Германией было спровоцировано нежеланием западных стран сотрудничать. В ответ МИД Польши напомнил о преступном характере союза СССР и Третьего рейха, пишет Polskie Radio.

«Факты! Советско-германский договор о ненападении был лишь последним из длинного списка пактов, заключенных между Гитлером и западными державами накануне начала Второй мировой войны. Он был подписан только потому, что Запад неоднократно отвергал попытки Советского Союза создать антигитлеровскую коалицию», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Российской Федерации,опубликованном в Twitter на английском языке. 

Незамедлительно последовал ответ польский стороны. «Вы забыли упомянуть, что в результате договора 17 сентября советские солдаты по сути присоединились к нацистской Германии в их нападении на Польшу», — написал МИД Польши в Twitter. «В результате 52% территории Польши и 13 миллионов жителей оказались под советской оккупацией и стали объектом репрессий и убийств», — заявило ведомство .

81 год назад, 23 августа 1939 года, представители двух тоталитарных держав: министр иностранных дел Третьего рейха Иоахим фон Риббентроп и народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, подписали советско-германский договор о ненападении в Москве в присутствии Сталина. Договор сопровождался дополнительным секретным протоколом, вследствие которого наступил четвёртый раздел Польши, резюмирует Polskie Radio.



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