Встреча политсоветников «нормандского формата» в Париже отменена

25.08.2020, 14:48, Новости дня

Встреча политических советников «нормандского формата», которая должна была пройти в Париже 28 августа, отменена, сообщил близкий к переговорам с российской стороны источник.

«Запланированная на 28 августа встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтверждал встречу политсоветников «нормандского формата». Он отмечал, что после нее следовало ожидать встречи лидеров «Нормандии».

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что ведется подготовка к встрече помощников глав «нормандского» формата.

Напомним, Москва призвала Киев выполнить обязательства по Минским соглашениям.

В июле вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Алексей Резников выразил мнение, что Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе необходимо «модернизировать». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о неприемлемости закрепления особого статуса Донбасса в конституции.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский морочит голову нормандской четверке.