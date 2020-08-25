 

Асад поручил премьеру Сирии сформировать новое правительство

25.08.2020, 14:48, Новости дня

Президент Сирии Башар Асад уполномочил премьер-министра Хусейна Арнуса сформировать новое правительство страны, информирует пресс-служба президентского дворца.

«Президент Асад издал указ номер 210 от 2020 года о формировании нового правительства Сирии Хусейном Арнусом», – передает РИА «Новости» заявление пресс-службы.

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин предложил создать условия и помочь встретиться всем сторонам конфликта в Сирии.

В июне президент Сирии освободил от должности премьера страны Имада Хамиса, исполняющим обязанности был назначен министр водных ресурсов Сирии Хусейн Арнус.



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