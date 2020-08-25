 

Что может грозить Лукашенко за передачу оружия 15-летнему сыну

25.08.2020, 14:43, Разное

23 августа надолго останется в памяти белорусов. В этот день они организовали митинг. По проспекту Независимости шли порядка 250 тысяч человек. Сначала Александр Лукашенко наблюдал за происходящим с высоты, пролетая на вертолете вместе с сыном Николаем.

Когда протестующие покинули территорию возле Дворца Независимости, президент приземлился и поблагодарил силовиков за защиту резиденции. Рядом с Лукашенко в те минуты находился экипированный наследник. Коля держал в руках ружье, вероятно, защищая отца от потенциальных угроз.

Многие посчитали странным, что Лукашенко вооружил сына. Эксперты же решили разобраться, законны ли действия президента.

Юрист Олег Гулак пояснил, что, согласно законодательству Белоруссии, давать в руки ружье несовершеннолетним можно, ведь бывают случаи, когда дети занимаются сборкой-разборкой автоматов.

Но! Если рассматривать произошедшее возле Дворца Независимости, то такие действия нарушают кодекс о браке и семьи Белоруссии и закон о правах ребенка, а значит, влекут за собой проблемы с родительскими правами. Однако маловероятно, что Лукашенко понесет за это наказание.



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