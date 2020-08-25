“Прощай, Утриш”: под Анапой полыхает уникальный природный заповедник (видео)

25.08.2020, 14:43, Разное

Около тысячи местных жителей и туристов эвакуировали из районов, которые пострадали от лесных пожаров. Огонь уничтожил свыше 80 гектаров леса и распространяется по другим территориям очень быстро.

Несмотря на многочисленные усилия, избавиться от пламя пока не получилось. На тушение пожара отправлено более 200 человек, а также 21 единица техники. Подвоз воды осуществляется постоянно. В этом помогают простые граждане.

В Сети появилось видео очевидцев пожаров. “Прощай, “Утриш”, – комментируют туристы. На опубликованных кадрах также видно, что техника с трудом добирается в горную местность, а из-за дыма практически не видно небо. Из-за сложившейся ситуации кажется, что авиация – единственное спасение.

На данный момент в Краснодарском крае действует режим ЧС. Всего в регионе зафиксировано 75 действующих лесных пожаров.