“Замороженный мозг” как диагноз

25.08.2020, 14:20, Разное



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Ученые исследуют головную боль от мороженого. Звучит довольно абсурдно, но именно этим занимались разные научные группы в двухтысячных. Ice-cream headache (ICH, дословно “головная боль от мороженого”) или brain freeze (“замороженный мозг”) – именно так называлась головная боль от холодового стимула до недавнего времени. Теперь у неё есть новое имя: cold-stimulus headache, и – место в Международной классификации головной боли.

Вы почти наверняка испытывали её. Одно из тех самых исследований говорит, что ICH возникает примерно у трети населения, а у людей с активной мигренью её вероятность удваивается. Это пронзительная боль в области висков или лба после того, как вы жадно отхлебнули ледяной газировки, мгновенно съели полмороженого или вдохнули полным ртом искрящийся воздух катка. Такая боль обычно прекращается самостоятельно минут через 10 после согревания.

Для того, чтобы понять механизм этой боли, исследователи пробовали переохладить испытуемых разными способами. Предлагали подержать во рту кубик льда, выпить холодной воды через трубочку, съесть мороженое быстрее, чем обычно. Испытания проводились и на детях, и на взрослых. Была дДаже замечена наследственная предрасположенность к этому типу головной боли.

Такие исследования могут показаться забавными, но, как комментирует нейробиолог Дуэйн Годвин, PhD медицинского центра Wake Forest Baptist Medical Center, так можно узнать чуть больше о механизмах разных видов головной боли и использовать это для разработки эффективных методов лечения.

Выяснилось, что от стремительного потока холода раздражаются нервные волокна мягкого нёба и в мозг поступает сигнал о резком перепаде температуры. В ответ сосуды, питающие голову, расширяются, компенсируя замедление тока крови. Эти скачущие изменения в артериях как раз и провоцируют боль.

Это неприятно, но не опасно. Нейрохирурги успешно оперируют, охлаждая мозг до -17°С. Вряд ли вы сможете добиться такой температуры, даже разжевав кубик льда. К тому же, ice-cream headache, пожалуй, редкий случай, когда безнаказанно можно заняться самолечением.

Цель терапии – как можно скорее согреться. Первым делом стоит поднять язык к переохлаждённому мягкому нёбу. Прикрыть рот и нос ладонями и дышать, как-будто отогреваете руки. Найти и выпить любой тёплый напиток. Правда, у этого лечения есть минус: оно не спасёт вас от следующего приступа, если вы снова решите съесть мороженое наперегонки.

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