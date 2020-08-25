Пожар в Краснодарском крае повредил рощи с реликтовыми деревьями

25.08.2020, 14:08, Новости дня

Пожар под Анапой повредил заповедные рощи, в которых растут реликтовые деревья и живут лесные коты и куницы, сообщили в дирекции государственного заповедника «Утриш».

«[На поврежденных огнем территориях] самые ценные участки – это фисташково-можжевеловые редколесья, где растут три вида можжевельника (все занесены в Красную книгу) и фисташка, которая отнесена к реликтам, к эндемикам (встречается только на определенной территории) и тоже занесена в Красную книгу. Они представляют большую ценность», – сообщили в заповеднике ТАСС.

В рощах могли обитать многие виды насекомых, несколько видов рептилий, включая краснокнижных ящерицу прыткую и ящерицу среднюю, а также средиземноморскую черепаху, также могли проживат куница и лесной кот. Сколько животных пострадало, точно сказать нельзя, уточнили в «Утрише».

«В первую очередь пострадают те виды, которые медленно передвигаются или ведут сидячий образ жизни, или оказались в котле огня. Надеемся, что основная часть животных, которые могут передвигаться на дальние расстояния, смогла уйти. Птицы пострадают в меньшей степени, потому что у основной части период гнездования закончился, молодняк встал на крыло и начались миграции. Но полную картину сможем увидеть только после тушения пожара, когда сможем выйти на территорию», – отметили в заповеднике.

Ситуация усложняется сильным ветром, лес высох из-за нескольких месяцев засухи.

По факту возникновения пожара возбуждено уголовное дело, сообщили в ОМВД по Анапе.

«По факту возгорания лесных насаждений на обширной территории в поселке Большой Утриш отделом дознания ОМВД РФ по городу Анапе возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к возгоранию», – говорится в сообщении в Instagram ведомства.

На утро вторника, по данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в регионе остались четыре загорания лесной подстилки: в Туапсинском районе, Новороссийске, в районе заповедника «Утриш» в Анапе, а также рядом с геленджикским поселком Кабардинка, передает РИА «Новости».

Между поселками Большой и Малый Утриш горит лес, площадь возгорания составила три гектара. Для его ликвидации привлекли авиацию и катера. И.о. мэра Анапы Василий Швец ввел режим ЧС в границах Супсехского сельского округа.

Ранее сообщалось, что из кемпингов в окрестностях заповедника «Утриш» началась массовая эвакуация туристов.