 

Мнение: В последний путь

25.08.2020, 14:00, Разное

Несмотря на дорогую дверь, звонок в квартиру не работал. Я постучал. За дверью послышался шорох. Шумнул замок, и дверь открылась на цепочку. Не дожидаясь вопросов “Кто там?” или “Вам кого?”, я объявил коротко, но емко:
-Трупоперевозка.-
Коротким рывком дверь закрылась, но, освободившись от цепочки, распахнулась. На пороге стояла грузная пожилая женщина.
– Здравствуйте – сказал я.
Женщина молча кивнула и подалась немного в сторону, приглашая войти. Я решительно шагнул за порог, а за мной шагнул напарник, громыхая носилками.
После обычных процедур, состоящих из осмотра трупа, стандартных вопросов к еще живущим родственникам, а в данном случае к вдове, я присел на стул, стоящий возле кровати с покойником, что бы выписать квитанцию об оплате. Со времени нашего появления в квартире вдова постоянно выла, ныла, меняя тональность от фальцета, до басовитого рева. На какое-то время мне показалось, что придется вызывать “скорую”, но опыт не подвел – “скорая” не пригодилась.
Когда формальности были закончены, напарник подошел к покойнику и привычным движением стал завязывать уголки простыни, делая как бы кокон, что бы было удобнее поднять тело с кровати.
В это время безутешная вдова резко замолчала; ее слезы мгновенно высохли, а лицо побагровело. Она подскочила к санитару и, схватившись за край простыни, визгливо произнесла:
– Ты что? Эта совсем новая! Оставь! Сейчас дам другую…

Источник: Достало



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