Появились данные о завершении карьеры Федора Емельяненко

25.08.2020, 13:43, Разное

Появилась информация о том, что культовый отечественный боец Федор Емельяненко может завершить карьеру. По данным СМИ, последний поединок знаменитого спортсмена должен пройти в столице.

Ранее Емельяненко говорил о нескольких боях, в которых планировал участвовать в обозримом будущем. Не исключено, что планы спортсмена изменились, пишет телеканал “360”.