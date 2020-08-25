В Калифорнии пожарные отчаянно пытаются сдержать небывалые пожары

25.08.2020, 13:25, Новости дня

Пожарные в Калифорнии ведут отчаянную борьбу, пытаясь сдержать небывалые лесные пожары в штате, передаёт NBC. При этом прогнозируемые грозы могут привести к ещё большему хаосу на этой территории, говорится в материале.

Сегодня отчаянная битва за то, чтобы сдержать небывалые пожары в Калифорнии, превратилась в гонку на время. Команды работают круглосуточно, пытаясь справиться с пожарами — одними из крупнейших в истории штата. Между тем сегодняшние прогнозы говорят о новой надвигающейся угрозе. Поступают свежие тревожные сигналы о прогнозируемых грозах.

Именно такие погодные условия были зафиксированы здесь ровно неделю назад. Тысячи разрядов молний и сильный ветер распространили пламя по всему штату.

РИЧАРД КОРДОВА, капитан пожарной команды: Они могут устроить хаос как в рамках этого пожара, так и в рамках других пожаров в регионе на расстоянии до 50 миль.

Сегодня очередное печальное достижение — огонь теперь охватывает территорию площадью 1,1 миллионов акров*. Последствия пожара видны из космоса. Президент объявил о том, что в штате произошло крупное стихийное бедствие, и выделил федеральную помощь, чтобы посодействовать измождённым пожарным командам на месте событий. Национальная гвардия и военные прибыли в Калифорнию, чтобы облегчить бремя пожарных.

На севере Калифорнии чудовищные очаги пламени поглощают дома, вынуждая тысячи человек эвакуироваться. Как минимум пять человек уже погибли.

Уилл Кук наполняет вёдра водой из ручья, чтобы тушить небольшие очаги пламени в окрестностях своего дома.

УИЛЛ КУК, житель Боулдер-Крик, штат Калифорния: Я езжу по окрестностям, проверяю территорию, ищу небольшие очаги разгорающегося пламени.

Но для некоторых уже слишком поздно.

БРАЙАН БРЭНЭГАН, житель Вакавиль, штат Калифирния: Это шок, ужасный шок.

Брайан Брэнэган вернулся домой и обнаружил руины.

БРАЙАН БРЭНЭГАН: Прекрасный дом. Гараж на четыре машины. Теперь от этого ничего не осталось. Огонь подошёл очень быстро.

А поблизости — охотничьи угодья. В самом старом парке Калифорнии уничтожены сотни вековых деревьев. Эти неисправимые шрамы служат болезненным напоминанием об ужасающей силе пожара.

Стивен, крайне тревожные кадры. Как Национальная гвардия и военные сейчас поддерживают пожарных?

СТИВ ПАТТЕРСОН, корреспондент NBC News: Кэйт, гвардия разворачивает около дюжины команд по 20 человек, а также специальные противопожарные самолёты для борьбы с охватившими штат пожарами. Пожарные, с которыми я пообщался, заявили, что рады любой предлагаемой помощи, особенно сейчас, когда погодные условия ухудшаются в то самое время, как мы с вами общаемся.

Дата выхода в эфир 23 августа 2020 года.

* 4450 кв.км или 445 тыс. га (прим. ИноТВ)