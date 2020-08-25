 

Греция и Болгария подписали газовое соглашение для снижения зависимости от России

25.08.2020, 13:22, Новости дня

Греция и Болгария стремятся сократить свою зависимость от российского газа, подписав соглашение, которое позволит Болгарии получить долю в планируемом терминале сжиженного природного газа на северо-востоке Греции.

Проект, получивший мощную поддержку со стороны США, направлен на диверсификацию энергоресурсов на юго-востоке Европы – в регионе, который в значительной мере зависит от российского природного газа.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и его болгарский коллега Бойко Борисов присутствовали при подписании соглашения, в соответствии с которым подконтрольная государству болгарская компания «Булгартрансгаз» приобретет 20-процентную долю в греческой компании Gastrade, строящей терминал СПГ в районе греческого города Александруполис.

«Эти крупные инвестиции помогут нам достичь конечной цели – превратить наш самый восточный порт в глобальный энергетический хаб», – заявил Мицотакис.

«Здесь есть и геополитическая выгода. Создается новая ось диверсификации маршрутов природного газа не только для Болгарии, но и для Центральной Европы, которая больше не будет полагаться на единственный источник энергии», – добавил он.



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