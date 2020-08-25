Суд приступил к рассмотрению апелляции Ратко Младича

25.08.2020, 13:22, Новости дня

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич во вторник вновь появился в суде ООН, чтобы обжаловать приговор, вынесенный ему в 2017 году, в соответствии с которым он был признан виновным в геноциде и преступлениях против человечности во время войн в бывшей Югославии.

Младич отбывает пожизненное заключение, после того как его признали виновным в том, что под его контролем были убиты 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков в Сребренице в 1995 году, а также в атаках и убийстве гражданских лиц во время 43-месячной осады столицы Боснии Сараево.

Судьи постановили, что он несет ответственность за массовые убийства боснийских мусульман и кампании «этнических чисток» в рамках плана по созданию «Великой Сербии» из отдельных частей бывшей Югославии.