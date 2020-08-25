 

Юлия Михалкова назвала свой метод борьбы с домогательствами

25.08.2020, 13:17, Разное

Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала, как пресекать любые домогательства со стороны мужчин. Таким методом она пользовалась, когда сама сталкивалась с дискриминацией.
По словам Юлии Михалковой, ее больше пугают не мужчины, а темнота. Против данного вида страха она не нашла методов борьбы. А с домогающимся мужчиной знаменитость советует сражаться пощечинами или наступить на ногу острым каблуком. В запущенных случаях Юлия Михалкова рекомендует отстаивать честь в суде.

Жизнь женщины Юлия Михалкова сравнила с опасным путешествием через лес, где каждая встреча с противоположным полом может оказаться бесценным уроком. И этот опыт не стоит игнорировать, даже если он оказался горьким.



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