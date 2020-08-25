Рада поручила Кабмину разработать эскиз большого герба Украины

25.08.2020, 13:13, Новости дня

Верховная Рада Украины поручила Кабинету Министров провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины. Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, проект постановления №3994 на внеочередном заседании парламента 25 августа поддержали 279 народных депутатов.

В соответствии с документом, до 1 октября правительство должно создать оргкомитет, разработать и утвердить положения конкурса, а также решить вопрос о финансировании и материально-техническом обеспечении его организации и проведения.

Победитель конкурса должен быть определен до 1 декабря текущего года. После этого Кабмин должен внести в Раду предложение по утверждению большого государственного герба.

Перечень государственных символов определен ст. 20 Конституции Украины. К ним относятся флаг, гимн, а также большой и малый герб. Малый герб – золотой трезубец на синем фоне – был утвержден Верховной Радой в феврале 1992 года. В Конституции указано, что “главным элементом большого государственного герба Украины является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины)”.

Конкурсы на лучший эскиз герба проводились уже трижды, однако парламент так и не утвердил их результаты.