 

Пресс-секретарь сообщила, что состояние Тимошенко остается тяжелым. СМИ пишут, что ее подключили к аппарату ИВЛ

25.08.2020, 13:13, Новости дня

Пресс-секретарь лидера “Батьківщини” Юлии Тимошенко Марина Сорока 25 августа сообщила в Facebook, что состояние нардепа, инфицированной коронавирусом, остается тяжелым.

“К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым… Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID-19”, – написала Сорока.

По данным издания “РБК-Украина”, Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Температура у нее не опускается ниже 39 °C.

Где лидер “Батьківщини” проходит лечение – на данный момент неизвестно.

Издание “ГОРДОН” пытается связаться с пресс-службой Тимошенко, чтобы подтвердить информацию о подключении ее к ИВЛ.

На жаль, гарних новин наразі немає. Стан Юлії Володимирівни залишається важким…. З учорашнього вечора вона отримує інтенсивний курс терапії, відповідно до протоколу лікування COVID…

Posted by Marina Soroka on Teisipäev, 25. august 2020

О заболевании Тимошенко стало известно 23 августа. Как сообщает “РБК-Украина”, вместе с нардепом COVID-19 заболели также ее дочь Евгения Тимошенко с мужем Артуром Чечеткиным. Они переносят болезнь в легкой форме.

В Украине общее число больных COVID-19 достигло 108 415. Всего с начала эпидемии количество жертв COVID-19 составило 2318, вылечилось 52 870 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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