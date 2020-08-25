Песков отреагировал на выводы немецких врачей об отравлении Навального

25.08.2020, 13:08, Новости дня

Аналитика медиков из РФ и Германии по состоянию блогера Алексея Навального совпадает, однако выводы разные, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что факт пониженной холинэстеразы был установлен российскими медиками в первые часы в больнице в Омске. По словам Пескова, атропин, который сейчас применяют немецкие медики, начали вводить в первый час пребывания пациента в реанимации, передает РИА «Новости».

При этом причина понижения уровня холинэстеразы пока не установлена, поскольку анализы не показывают конкретное вещество.

«Таким образом, вы, наверное, здесь сами отчетливо сможете проследить, сама аналитика медицинская абсолютно совпадает и у наших докторов, и у немецких, но выводы разнятся», – сказал Песков.

Песков обратил внимание, что снижение уровня холинэстеразы возможно по самым разным причинам, в том числе при приеме различных медикаментов.

«То есть лекарства – они понижают уровень холинэстеразы. Поэтому здесь очень важно выяснить, что же стало причиной понижения уровня холинэстеразы. И как раз вот эту причину ни наши медики, ни немцы пока установить не смогли. По крайней мере, это следует из заявления немецких коллег наших докторов», – отметил он.

Также он добавил, что в Кремле не услышали ничего нового в заявлении немецких врачей по состоянию Навальному.

«Здесь не должно быть места каким-то – вот таким шумливым каким-то – пустым заявлением. Здесь нужно абсолютно спокойно анализировать сказанное и написанное. Мы пока ничего нового не узнали из этого заявления. Мы специально связались с нашими врачами, осведомились, собственно, как с профессиональной точки зрения можно отнестись к написанному», – сообщил он.

В Кремле считают поспешными выводы немецких медиков об отравлении Навального. По его словам, эта версия рассматривалась российскими медиками одной из первых, однако «вещество не было установлено».

«Может быть, у немцев есть какие-то данные. В этой связи наши врачи готовы предоставить образцы первых анализов, предложить немецким коллегам обмениваться биологическими материалами», – заключил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что обвинения в адрес российских властей в якобы отравлении Навального – «пустой шум».

«Мы не можем относиться серьезно к этим <…> обвинениям (в отравлении Навального по указу властей). Это обвинения, которые не могут никак быть правдой и скорее являются, я бы сказал, пустым шумом, поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены», – сказал он.

По его словам, если факт отравления Навального подтвердится, это станет поводом для расследования.

В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Навального нашли следы интоксикации в организме. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно. Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный, блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин.

В субботу Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite. Навальный находится на лечении в статусе «гостя канцлера» ФРГ Ангелы Меркель.