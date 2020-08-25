Тихановская назвала протесты в Белоруссии «мирной революцией»

25.08.2020, 13:08, Новости дня

«Белоруссия проснулась. Мы больше не оппозиция. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция. Революция в Белоруссии не является геополитической по своей природе», – сообщила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время выступления по видеосвязи перед Европарламентом.

Тихановская в ходе выступления в формате видеотрансляции в комитете Европарламента по иностранным делам заявила, что на президентских выборах зафиксированы тысячи нарушений. Трансляцию ведет РБК.

«Белоруссия находится в кризисе. Мирные протестующие подвергаются незаконным задержаниям, их отправляют в тюрьмы, их избивают. Власти используют тактику запугивания и угроз физической расправы. По меньшей мере шесть человек были убиты», – сообщила Тихановская.

Она отметила, что кризис начался после президентских выборов.

«По мнению большинства наблюдателей, избирательный процесс был полон фальсификаций <…> Сами выборы были наполнены тысячами нарушений, например, наиболее уважаемые наблюдатели избирательного процесса из ОБСЕ даже не были приглашены. И итоговые результаты выборов были сфальсифицированы. Официальные результаты были фальсифицированы и не признаны белорусским народом, а также большинством членов международного сообщества», – указала политик.

Она выразила благодарность от имени белорусского народа за поддержку и непризнание избранного президента республики Александра Лукашенко главой государства.

По ее словам, демонстранты в стране выходят для мирных протестов, протесты были беспрецедентных масштабов для современной истории Белоруссии. Тихановская заявила, что в минувшее воскресенье на митинг в Минске собрались порядка 200 тыс. человек.

«Белоруссия проснулась. Мы больше не оппозиция. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция. Революция в Белоруссии не является геополитической по своей природе. Она не является ни пророссийской, ни антироссийской. Также она не является противоевропейской и проевропейской. Это демократическая революция», – сказала политик.

Вместе с тем Тихановская заявила, что готова вступить в переговоры с действующими властями страны. «Мы готовы назвать наших переговорщиков», – сказала она.

Ранее Тихановская провела встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. На встрече она выразила готовность разрешить политический кризис в республике через диалог о мирной передаче власти.

Представители штаба Тихановской подали в Верховный суд Белоруссии жалобу на решение ЦИК об утверждении результатов президентских выборов в республике. В тот же день Тихановская отказалась баллотироваться в президенты Белоруссии на новых выборах.

Также штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Напомним, по данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.