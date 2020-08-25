Снова в школу: Анджелина Джоли с дочерью Вивьен на шопинге в Лос-Анджелесе

25.08.2020, 13:04, Разное

С тех пор как в Калифорнии ослабили режим самоизоляции, Анджелина Джоли регулярно появляется с детьми на шопинге: никаких помощниц – все сама. Не за горами и новый учебный год, поэтому вчера Анджелина вместе с младшей дочерью, 12-летней Вивьен, отправилась снова по магазинам – но на этот раз за школьными принадлежностями. И пусть повод – самый обыденный, актриса выбрала для прогулки наряд, который вполне подошел бы для какого-нибудь светского мероприятия: черное облегающее платье с открытыми плечами и шлепанцы от Valentino стоимостью 700 долларов.

Анджелина Джоли с Вивьен

Что касается личной жизни Джоли, она все еще находится в судебных разбирательствах с бывшим мужем Брэдом Питтом. Еще в июле инсайдеры People писали о том, что все трудности пары позади и четыре года спустя Анджелина и Брэд наконец пришли к единому мнению по поводу воспитания своих шестерых детей и больше не враждуют друг с другом. Все было хорошо… до определенного момента: теперь Джоли пытается отстранить частного судью Джона Одеркирка, занимающегося ее бракоразводным процессом, якобы из-за деловых контактов этого самого судьи с адвокатами Брэда, о которых он не уведомил экс-супругу. Питта такое положение дел не устроило, и его адвокаты направили в суд встречный иск с просьбой не затягивать рассмотрение дела о совместной опеке.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились на съемках фильма “Мистер и миссис Смит” в 2005-м и начали встречаться спустя несколько месяцев после премьеры картины. Свадьба актеров состоялась в 2014-м в небольшом замке на юге Франции. А всего два года спустя, в сентябре 2016-го, Анджелина Джоли подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Произошло это на следующий день после их ссоры на борту частного самолета. Журнал Us Weekly узнал подробности скандала. Во время перелета из Ниццы в Лос-Анджелес Питт сильно напился и начал спорить с Анджелиной, в ссору вмешался Мэддокс, после чего Брэд довольно грубо ему ответил, чем спровоцировал у Джоли приступ гнева. Перед приземлением в аэропорту Миннесоты на дозаправку Анджелина потребовала, чтобы супруг протрезвел, однако он отказался следовать ее указаниям. Служащие аэропорта слышали, как пара ругается, еще до того, как к самолету подали трап. Последующее расставание сопровождалось заседаниями в суде и не самыми приятными новостями по поводу пары в СМИ. В течение следующих 4 лет Брэд прошел лечение в реабилитационной клинике и дал большое интервью о борьбе с алкогольной зависимостью, и бывшая супруга после этого значительно смягчилась по отношению к нему.