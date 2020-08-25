Сколько кофе на самом деле можно пить при беременности?

25.08.2020, 13:00, Разное

Сегодня считается, что употребление кофе и других продуктов, содержащих кофеин, в умеренных количествах безопаснен при беременности. Новое крупное исследование, опубликованное в престижном журнале BMJ Evidence Based Medicinе, считает обратное: безопасных доз кофе для беременных не существует. Это утверждение вызвало резонанс в научных кругах и в СМИ. Разбираемся, действительно ли необходимо полностью отказываться от кофе во время беременности.

Каковы текущие нормы потребления кофеина для беременных?

Впервые рекомендации ограничения количества кофеина для беременных появились в США в 1980 году: правительство отреагировало на сообщения о тератогенном действии этого вещества у грызунов. С тех пор страхи по поводу кофеина улеглись. Его употребление больше не связывают с риском тяжелых аномалий. Но в больших количествах он может приводить к низкой массе тела у новорожденных, а в крайних случаях – к невынашиванию беременности.

Согласно рекомендациям Американского колледжа акушерства и гинекологии, беременные женщины могут потреблять до 200 миллиграммов кофеина в день, не опасаясь последствий для здоровья плода и собственного состояния. Аналогичную цифру указывают Национальная система здравоохранения Великобритании (NHS) и американская американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

Как понять, сколько кофеина мы получаем?

Для контроля количества кофеина можно пользоваться следующими данными о его примерном содержании в продуктах.

1 чашка растворимого кофе – 100 мг кофеина;

1 чашка кофе из кофеварки – 140 мг;

1 чашка чая – 75 мг;

1 баночка колы – 40 мг;

1 баночка (250 мл) энергетического напитка – до 80 мг;

1 плитка черного шоколада (50 г) – до 25 мг;

1 плитка молочного шоколада – до 10 мг.

Таким образом, лимита потребления кофеина можно достичь, выпив, например, 2 чашки чая и одну банку колы.

Что показало новое исследование

Профессор Джек Джеймс (Jack E. James) из Рейкьявикского университета (Reykjavik University) провел обзор 48 исследований о последствиях употребления кофеина в различных формах при беременности. Автор обзора обнаружил, что большая часть исследований демонстрирует связь употребления кофеина при беременности с риском недоношенности (низкого веса при рождении, низкого гестационного возраста), острой лейкемии у детей и детского ожирения. Кофеин не был связан с увеличением вероятности преждевременных родов.

Многие рассмотренные Джеймсом исследования показывали, что безопасного уровня потребления кофе для беременных не существует.

В обзор были включены наблюдательные исследования. Они обычно не позволяют судить о причинно-следственной связи: то есть, неизвестно, является ли именно кофе причиной перечисленных проблем. Однако автор указывает, что в некоторых исследованиях был показан дозозависимый эффект: чем больше кофеина, тем выше риск нарушений. Это свидетельствует в пользу того, что вещество действительно опасно в небольших количествах.

Если профессиональные медицинские ассоциации прислушаются к этой научной работе, то может появиться рекомендация исключить кофеин из рациона беременных.

Что говорят эксперты

Многие эксперты высказались скептически по поводу качества доказательств вреда кофеина. Специалисты, мнение которых приведено в СМИ, считают, что новое исследование не может привести к изменению текущих рекомендаций.

Профессор Королевского колледжа Лондона Эндрю Шеннан (Andrew Shennan) отметил, что Джек Джеймс сделал качественный обзор исследований, но остается место для вопросов. «Доказательства вреда могут быть частично связаны с другими факторами, которые часто сопутствуют употреблению кофеина, например, курением», – считает он.

Шеннан отметил, что в наблюдательных исследованиях информацию о количестве потребляемого кофеина получают со слов самих беременных женщин, при этом цифры могут занижаться. Поэтому данные таких научных работ могут быть искажены.

Доктор Дагни Раджасингам (Daghni Rajasingham), спикер Американского колледжа акушерства и гинекологии, указала, что текущие рекомендации по употреблению кофеина основаны на качественных доказательствах. По ее мнению, представленные в новом исследовании данные менее убедительны.

Адам Джейкобс (Adam Jacobs), директор биотехнологической компании Premier Research, отметил, что автор нового исследования ранее написал две книги о вреде кофе, то есть, необходимо учитывать его тенденциозное отношение к вопросу.