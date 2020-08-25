Авианосец «Адмирал Кузнецов» станет кораблем народа огня в сериале «Повелитель стихий» от Netflix

25.08.2020, 12:48, Разное

Продюсер грядущей адаптации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» сообщил о договоренности с ВМФ РФ на использование авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в качестве съемочной площадки и декорации для своего сериала. Российский корабль сыграет роль корабля принца народа огня Зуко.

– Это отличная идея — использовать «Адмирала Кузнецова» на съемках. Технические директора сказали, что мы изрядно сэкономим на спецэффектах огня и дыма, а также в сценах поломки во время погони, — рассказал супервайзер отдела компьютерной графики Netflix.

Информацию уже подтвердили в ВМФ РФ.

– Военно-морской флот уже не в первый раз сотрудничает с кинематографистами, в частности, это уже наш второй или третий контракт с Голливудом. Вырученные деньги пойдут на закупку противопожарного оборудования на авианосце, — пояснил главнокомандующий ВМФ России Виктор Чириков.

Вслед за Netflix Николас Кейдж обратился к госпредприятию «Гражданские самолёты Сухого» с просьбой предоставить их SSJ-100 для съемок сиквела «Воздушная тюрьма».