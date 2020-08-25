Против матери отравившегося алкоголем ребенка в Петербурге возбудили дело

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25.08.2020, 12:48, Новости дня

В отношении матери девятилетнего ребенка в Петербурге, доставленного в больницу с алкогольным отравлением, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном УМВД.

Ребенок был найден в тяжелом состоянии рядом с домом в Красносельском районе, передает «Интерфакс».

«Ребенка забрала бригада скорой помощи до приезда полиции. У мальчика установлено острое отравление этанолом средней степени, состояние тяжелое, госпитализирован. Он инвалид детства с эпилепсией и задержкой развития», – сообщил агентству источник.

В отношении 26-летней матери возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности, ее отпустили под подписку о невыезде, сообщили в УМВД.

В январе в Саратове родители ребенка сообщили, что он ушел на улицу, а вечером попросил вызвать прохожую женщину скорую помощь из-за плохого самочувствия. В больнице ему поставили диагноз «отравление неизвестным веществом/алкогольная интоксикация».

После отравления мальчик находился в состоянии средней степени тяжести. После в аппарате уполномоченного по правам ребенка Саратовской области уточнили, что ребенок не был пьян.



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