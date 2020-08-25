 

ЕС не нашел связи протестов и выбора Белоруссии между Россией и Европой

25.08.2020, 12:48, Новости дня

Протестные акции в Белоруссии вовсе не отражают выбор между ориентацией республики на Россию или ЕС, сообщила замглавы внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид.

«Протесты в Белоруссии не отражают выбор между Россией и Западом», – сообщила она на внеочередном заседании Комитета Европарламента по иностранным делам, посвященном ситуации в Белоруссии, передает ТАСС. 

Также Шмид добавила, что главы внешнеполитических ведомств стран-участниц ЕС обсудят санкции против Белоруссии 27-28 августа на неформальной встрече в Берлине. 

Напомним, ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов сопроводить мирный переход власти в Белоруссии, а также намерен выделить 53 млн евро для белорусского народа.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, и отметила, что в стране нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ.

Руководитель Евросовета Шарль Мишель сообщал, что в санкционный список по Белоруссии могут включить действующего президента страны Александра Лукашенко.

Газета ВЗГЛЯД писала, что оппозиция хочет сменить Белоруссии ориентацию. 



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