Третьего сентября Huawei представит ряд новых устройств

25.08.2020, 12:46, Новости дня

Китайская компания Huawei готовится к проведению масштабного мероприятия в рамках международной выставки IFA 2020. На нем производитель представит целый ряд новых устройств, которые должны выйти на рынок в ближайшее время.

В частности, ожидается презентация процессора Kirin 9000 5G, а также первого смартфона, созданного на его основе. Кроме того, указанный аппарат Huawei Mate 40 будет оборудован подэкранной видеокамерой, напоминают специалисты.

В списке новых гаджетов Huawei есть умные часы, беспроводные наушники, планшет, ноутбук, аудиоколонки и телевизор, который также создан под известным китайским брендом. Подробная информация о технических данных этих устройств пока не оглашаются.