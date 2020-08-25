 

Россия и Китай совместно создадут новейшую неатомную подводную лодку

25.08.2020, 12:17, Разное

В рамках совместного сотрудничества РФ и Китай работают над проектированием неатомной подводной лодки нового поколения. Такой информацией на форуме «Армия-2020» поделился представитель ФСВТС (Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству).
Китайские и российские специалисты уже приступили к проектированию, но сроки окончания работ представитель ФСВТС пока не смог озвучить. Он отметил, что с каждым годом РФ и Китай увеличивают сферу сотрудничества, при этом не только в области производства военной техники, но и гражданской.

Так, одним из основных совместных проектов является разработка широкофюзеляжного самолета CR929. Его производством занимаются ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и китайский холдинг СОМАС. Представитель ФСВТС напомнил, что Китай высоко оценивает российскую авиацию, например, он недавно приобрел 24 истребителя Су-35. Сумма контракта составила 2,5 млрд долларов.



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