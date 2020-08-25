Анестезиолог оценил данные немецких врачей о состоянии Навального

25.08.2020, 12:08, Новости дня

«Отравляющих веществ в организме Навального не обнаружено. И, судя по тому, что сейчас пишут в СМИ, немцы тоже ничего подобного не обнаружили», – сказал газете ВЗГЛЯД анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ Андрей Бутров, коммутируя сообщения о состоянии здоровья блогера Алексея Навального, находящегося на лечении в Германии.

«То, что мы видим по состоянию Алексея Навального – это симптоматика острой патологии обмена веществ», – сказал заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии РУДН, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ в ЦФО Андрей Бутров.

«Ингибитор холинэстеразы, о котором заявляют в немецкой клинике, это не какой-то конкретный препарат. Это большая группа препаратов, которые в той или иной степени обладают сходными свойствами. Поэтому непонятно, зачем сейчас, пока нет точного диагноза, подтвержденного токсикологически, лабораторно и документально, – говорить об отравлении. Прежде всего нужно найти конкретный препарат, потому что вся остальная симптоматика – это признаки нарушения обмена веществ», – отметил анестезиолог.

При поступлении в больницу у Навального были диагностированы саливация (слюноотделение), тахикардия и целый ряд других симптомов, продолжил собеседник. Проявлений, по которым можно с уверенностью сказать, что это отравление, выявлено не было.

«Возможно в немецкой клинике есть какие-то новые технологии, которые позволят обнаружить то, что не удалось обнаружить врачам в Омске? Я очень в этом сомневаюсь. Отравляющих веществ в организме Навального не обнаружено. Я это знаю доподлинно, из первых рук. И, судя по тому, что сейчас пишут в СМИ, немцы тоже ничего подобного не обнаружили», – отметил Бутров.

Анестезиолог также добавил, что токсикологи в Омске взяли все положенные при острых отравлениях анализы. И препарат атропин, об обнаружении которого сообщают немецкие врачи, Навальному ввели именно российские медики. «Это антихолинэстеразный препарат, который всегда применяется в таких случаях. Если кто-то сомневается и приписывает сюда отравление – омские врачи уже заявили, что готовы предоставить все первичные биоматериалы, взятые у Навального. Медики сделали все, чтобы ему помочь, и я не понимаю, почему они должны в чем-то оправдываться», – заключил собеседник.

В понедельник врачи берлинской клиники Charite сообщили, что у доставленного из Омска Алексея Навального нашли следы интоксикации в организме. По их словам, Навальный отравился субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не известно.

Однако главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев сообщил, что при поступлении в омскую больницу у Навального не было клинической картины, специфичной для отравления указанными веществами. О том, что проведенные в отношении Навального в Charite исследования могут быть недостоверными, газете ВЗГЛЯД сказал главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава профессор Игорь Молчанов.

Напомним, в минувший четверг в Омске экстренно приземлился самолет, на котором летел Навальный. Блогер был госпитализирован в токсикореанимацию. Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального: инфаркт, инсульт, а также заражение коронавирусом. Руководство омской больницы скорой помощи сообщило, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. В омском минздраве рассказали, что в анализах блогера обнаружили алкоголь и кофеин.

В субботу Навального вывезли медицинским бортом из Омска и доставили в берлинскую клинику Charite. Навальный находится на лечении в статусе «гостя канцлера» ФРГ Ангелы Меркель.