 

Планировавших «нападение на школу» в Москве шестиклассников поставили на учет

25.08.2020, 12:08, Новости дня

Обсуждавших нападение на московскую школу шестиклассников поставили на учет, одну из матерей оштрафовали, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

«Я слежу за тем, как развивается эта ситуация. Меня поражает возраст детей – шестой класс, их информационная вовлеченность в социальные сети, у которых должны соблюдаться возрастные ограничения. Ребята были участниками деструктивных групп, посещали сомнительные сайты, смотрели ужастики. Это еще раз подтверждает, что гигиене детей в инфополе уделяется мало внимания», – отметила Ярославская РИА «Новости».

В серьезности намерений детей есть сомнения, хотя они и делали заявление о нападении на школу, уточнила уполномоченный. Также буллинг, который приводился в качестве причины возможного нападения, не подтвердился.

Деструктивное поведение детей установили правоохранители еще в июне, в известность поставили образовательную организацию, где учились ребята.

«Соцсети детей взяли на контроль. Когда ребята вернулись с отдыха в Москву, с ними и их родителями встретились представители прокуратуры, школы, комиссии по делам несовершеннолетних и соцзащиты. Сейчас ребята стоят на учете в КДН, с родителями была проведена беседа. Одна из мам оштрафована за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Я держу ситуацию на контроле», – указала Ярославская.

В июне сотрудники ФСБ в Волгограде задержали подростка 2005 года рождения за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Промышленность заплатит 5 млрд грн за повышение тарифа на передачу электроэнергии – президент “Укрметаллургпрома”

30.06 / Independent – Тегеран выдал ордер на арест Трампа за убийство генерала Сулеймани

26.07 / Специалисты рассказали о пользе от употребления перезрелых бананов

05.08 / При взрыве в Бейруте пострадали 48 сотрудников ООН

02.07 / НОМ получил более 52 тыс. сообщений о голосовании по Конституции

07.08 / Нардеп Гетманцев выписался из больницы после госпитализации с COVID-19

23.07 / Криклий: До конца этой недели у владельца танкера Delfi есть время, чтобы поднять судно

27.07 / В Москве за пару часов выпала половина месячной нормы осадков

25.06 / Против соратницы Зеленского потребовали завести дело после слов о детях «низкого качества»

30.06 / В деле Ефремова появился новый потерпевший

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска