Планировавших «нападение на школу» в Москве шестиклассников поставили на учет

25.08.2020, 12:08, Новости дня

Обсуждавших нападение на московскую школу шестиклассников поставили на учет, одну из матерей оштрафовали, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

«Я слежу за тем, как развивается эта ситуация. Меня поражает возраст детей – шестой класс, их информационная вовлеченность в социальные сети, у которых должны соблюдаться возрастные ограничения. Ребята были участниками деструктивных групп, посещали сомнительные сайты, смотрели ужастики. Это еще раз подтверждает, что гигиене детей в инфополе уделяется мало внимания», – отметила Ярославская РИА «Новости».

В серьезности намерений детей есть сомнения, хотя они и делали заявление о нападении на школу, уточнила уполномоченный. Также буллинг, который приводился в качестве причины возможного нападения, не подтвердился.

Деструктивное поведение детей установили правоохранители еще в июне, в известность поставили образовательную организацию, где учились ребята.

«Соцсети детей взяли на контроль. Когда ребята вернулись с отдыха в Москву, с ними и их родителями встретились представители прокуратуры, школы, комиссии по делам несовершеннолетних и соцзащиты. Сейчас ребята стоят на учете в КДН, с родителями была проведена беседа. Одна из мам оштрафована за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Я держу ситуацию на контроле», – указала Ярославская.

В июне сотрудники ФСБ в Волгограде задержали подростка 2005 года рождения за подготовку нападения на школу, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие.