 

Россия и Китай занялись созданием неатомной подлодки нового поколения

25.08.2020, 12:08, Новости дня

Россия и Китай совместно проектируют неатомную подводную лодку нового поколения, сообщил в ходе форума «Армия-2020» официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«В настоящее время мы взаимодействуем с китайской стороной по вопросу совместного проектирования неатомной подводной лодки нового поколения. О сроках завершения работ говорить пока рано», – сообщил источник РИА «Новости» в ФСВТС.



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