Илья Яшин направил запрос в ФСБ в связи со слежкой за Навальным

25.08.2020, 12:07, Новости дня

Глава совета депутатов московского Красносельского района, оппозиционный политик Илья Яшин, направил директору ФСБ Александру Бастрыкину официальный запрос в связи с сообщениями о слежке, которая велась за оппозиционером Алексеем Навальным в последние дни и часы перед его предполагаемым отравлением.

«Из прессы мы узнали, что перед отравлением Навального оперативники в штатском контролировали буквально каждый его шаг. Я прошу разъяснить, на каком основании за оппозиционным политиком велась тайная слежка» – пишет в фейсбуке Яшин о своём запросе. Он признаёт, что сам считает запрос «символическим жестом», поскольку убеждён, что «заказчиком покушения на Навального является президент Путин, а исполнителями были именно сотрудники ФСБ».

По мнению Яшина, отравление Навального было попыткой убить политика, а не просто запугать его.

О том, что организм Навального подвергся воздействию токсина из группы ингибиторов холинэстеразы, накануне сообщили врачи берлинской клиники «Шарите», где проходит лечение российский оппозиционер. Навальный по-прежнему в искусственной коме, но непосредственной опасности для его жизни сейчас нет.

Навальный почувствовал себя плохо утром 20 августа в самолёте Томск – Москва. Двое суток он провёл в реанимации в Омске, где самолёт совершил экстренную посадку. Утром в субботу его перевезли в Берлин. Соратники Навального с самого начала утверждали, что оппозиционер был отравлен; лечившие его в Омске медики заявляли о нарушении обмена веществ, не называя его причин.

В газете «Московский комсомолец» 21 августа был опубликован материал под заголовком «Отслежен весь маршрут Навального перед отравлением». В нём утверждается, что журналистам «МК» удалось выяснить подробности пребывания Навального в Новосибирске и Томске. При этом в статье прямым текстом говорится, что «все мероприятия были под контролем правоохранителей», а информацию о маршруте редакция получила от «источников в правоохранительных органах».

Сайт «Проект» 23 августа опубликовал расследование под заголовком «Враг номер один. Рассказ о том, как власть борется с Алексеем Навальным». В нём утверждается, что «в России выстроена целая система государственного противодействия» Навальному, в которой «задействованы едва ли не все государственные и связанные с государством институты –Кремль, ФСБ, МВД, губернаторы, телевидение и их многочисленные теневые подрядчики». Со ссылкой на источники в Кремле в статье, в частности, говорится о том, что ФСБ предоставляла материалы слежки за Навальным авторам выходившим на близких к Кремлю телеканалах «разоблачительных» фильмов о российской оппозиции.