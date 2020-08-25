Остатки взрыва сверхновой найдены на дне Индийского океана

25.08.2020, 11:53, Разное

На дне Индийского океана исследователи нашли доказательства того, что Солнечная система движется сквозь разреженное облако, оставшееся после взрыва сверхновой несколько миллионов лет назад. Речь идет о наличии в отложениях океанского дна радиоактивного нуклида железа-60.

Исследованием образцов отложений занимались исследователи из Австралии и Германии. Железо-60 является изотопом, образующимся во взрыве сверхновой. Его период полураспада не такой продолжительный и составляет всего 2,6 млн лет. Учитывая, что на Земле он естественным путем образоваться не мог, то единственной причиной появления данного изотопа на планете может являться близкий взрыв сверхновой.

Также железо-60 находили в Антарктиде в относительно свежем льду, образовавшемся в течение последних десятилетий. Через разреженное облако Солнечная система может двигаться еще 20 000 лет. Если гипотеза ученых верна, то содержание железа-60 будет увеличиваться. При отрицательных результатах может оказаться, что Земля в недалеком прошлом могла находиться под кратковременным воздействием взрыва сверхновой, способного спровоцировать одно из массовых вымираний.