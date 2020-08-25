Учёные: Сточные воды могут быть источником заражения коронавирусом

25.08.2020, 11:53, Разное

Учёные из Института исследований водных ресурсов Цукерберга при Университете Бен-Гуриона в Негеве в ходе нового исследования отметили, что сточные воды могут быть источником заражения коронавирусом. Результатами данной научной работы поделилось издание журнала Nature Sustainability.

Более 30 учёных из разных стран приняли участие в проведении анализа сточных вод на содержание в них коронавирусной инфекции. Таким образом, они установили: эти воды, попадая в естественные водотоки, могут быть причиной заражения. Более того, источником инфекции способны стать очищенные сточные воды, которые используют с целью наполнения рекреационных водоёмов, например, озёр и рек.

С помощью сточных вод нередко проводят орошение созревающих фруктов и овощей. Однако без выполнения необходимых дезинфекционных мероприятий они могут оказаться ещё одним путём заражения.

Для того, чтобы точно установить наличие и уровень угрозы, учёные предлагает провести новое, более точное исследование.