 

Учёные: Сточные воды могут быть источником заражения коронавирусом

25.08.2020, 11:53, Разное

Учёные из Института исследований водных ресурсов Цукерберга при Университете Бен-Гуриона в Негеве в ходе нового исследования отметили, что сточные воды могут быть источником заражения коронавирусом. Результатами данной научной работы поделилось издание журнала Nature Sustainability.
Более 30 учёных из разных стран приняли участие в проведении анализа сточных вод на содержание в них коронавирусной инфекции. Таким образом, они установили: эти воды, попадая в естественные водотоки, могут быть причиной заражения. Более того, источником инфекции способны стать очищенные сточные воды, которые используют с целью наполнения рекреационных водоёмов, например, озёр и рек.

С помощью сточных вод нередко проводят орошение созревающих фруктов и овощей. Однако без выполнения необходимых дезинфекционных мероприятий они могут оказаться ещё одним путём заражения.

Для того, чтобы точно установить наличие и уровень угрозы, учёные предлагает провести новое, более точное исследование.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Мнение: Умер Алексей Ивакин

28.07 / “А не зажралась ли она?” – Лоза прокомментировал заработки Лолиты Милявской

16.07 / Береги капусту!

27.07 / Айза Анохина: Меня называют страшной и старой

11.07 / «Мы все в одном котле»

23.08 / Мнение: «Гость канцлера»

19.07 / Соседов похвалил Долину за честность после рассказа о договоре с гаишниками

21.07 / Лолита Милявская тратит на солнцезащитные очки тысячи долларов

09.08 / Названа явка досрочного голосования на выборах президента Белоруссии

24.06 / Александр Городницкий: «Это начало уничтожения искусства как такового»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска