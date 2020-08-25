В Сети рассекречен «живой огонек» на беспроводной зарядке Xiaomi

25.08.2020, 11:53, Разное

В Сети был рассекречен загадочный зеленый огонек, присутствующий на новой беспроводной зарядке китайской компании Xiaomi. Ролик работы устройства снял Макс Вайнбах, редактор интернет-ресурса XDA. Соответствующее видео появилось в Twitter.

Док-станция Xiaomi реагирует на размещение на поверхности разных устройств. Зеленый огонек постепенно двигается к гаджету, а после этого запускается процесс пополнения заряда. Вайнбах объяснил принцип работы новинки китайского бренда.

Внутри станции находится специальная подвижная система. Она и способствует перемещению светодиода, установленного на зарядной катушки. Конечным пунктом назначения является место, где расположены беспроводные наушники или же смартфон.